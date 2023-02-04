30-летний актер из Челябинской области умер от пневмонии

Сергей Корсик известен по ролям в сериалах «Ранетки» и «Универ»

Накануне стало известно о смерти 30-летнего актера Сергея Корсика — уроженца Челябинской области. Как передает газета «Известия», артист умер 16 января в одной из московских клиник от пневмонии.

Осенью прошлого года у актера начался сильный кашель. Прибывшие медики поставили ему предварительный диагноз «бронхит» и госпитализировали. Уже в больнице врачи выяснили, что у южноуральца двусторонняя пневмония, и начали усиленно лечить его. Однако Сергею Корсику становилось все хуже, из обычной палаты его перевели в реанимацию, и спустя четыре месяца борьбы с болезнью он скончался.

Сергей Корсик родился 5 октября 1992 года в Бакале. Детство мальчик провел в детском доме, и уже с ранних лет проявлял интерес к творчеству. Повзрослев, он отправился в Москву, где поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Уже в студенческие годы он получил свои первые роли. После окончания училища играл в популярных сериалах, а также выступал в ансамбле.