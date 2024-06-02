30 градусов жары и грозы прогнозируют в Челябинской области 3 июня

В регион вернется порывистый ветер

В понедельник, 3 июня, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +30 градусов. В Челябинске без осадков, в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью покажут от +8 до +10°C, днем воздух раскалится до +30°C. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на понедельник отметка на градуснике установится в пределах от +7 до +12°C, в горах и низинах опустится до +2°C. Дневной прогрев составит от +25 до +30°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Вероятна гроза. Ветер преимущественно западного направления от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду.