30-градусный перепад ночных и дневных температур прогнозируют в Челябинской области 26 мая

Предстоящей ночью температура опустится до +3 градусов

В пятницу, 26 мая, в Челябинской области вновь прогнозируют жару до +31 градуса. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность и слабый ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут от +8 до +13°C, в горах и низинах будет около +3°C. Днем воздух раскалится до плюс 26—31 градуса Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается около +13°C, днем температура установится в пределах от +27 до +29°C. Синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточного направления 3—8 метров в секунду.