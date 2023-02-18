30-градусный мороз ударит в Челябинской области в ночь на 19 февраля

В регионе сохранится пасмурная погода

Предстоящей ночью в Челябинской области температура воздуха опустится ниже −30 градусов. Днем 19 февраля синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до −17°C. Погода будет преимущественно пасмурной, местами ожидается небольшой снег.

В ночь на воскресенье столбики термометров в регионе покажут минус 20 — 25 градусов, при прояснении похолодает до −31 градуса. На крайнем юге будет теплее — до −15 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 8 — 13 градусов с отрицательным значением, в низинах будет холоднее. Ветер южного направления от 2 до 7 метров в секунду. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

В Челябинске в воскресенье также пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до −25°C, днем ожидается до −13°C. Ветер слабый южного направления от 2 до 7 метров в секунду.