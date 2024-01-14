30-градусный мороз ударит в Челябинской области в ночь на 15 января

Погода будет ветреной

В ночь на понедельник, 15 января, в Челябинской области может похолодать до −30 градусов. В дневные часы где-то погода сохранится морозной, а где-то столбики термометров поднимутся до средних январских значений. День снова будет ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до −23 градусов, днем поднимется до −14...−16 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.

В городах и районах Челябинской области ночная температура составит −19...−24 градуса, в низинах ожидается 30-градусный мороз. В отдельных районах возможен небольшой снег. Днем осадков не будет, а столбики термометров покажут от −14 до −24 градусов. Ветер преимущественно западного направления 7—12 метров в секунду, ночью порывы до 16 метров в секунду.