30-градусный мороз и туманы ожидаются в Челябинской области в ночь на 19 января

Днем температура местами поднимется выше −10 градусов

В пятницу, 19 января, в Челябинской области будет пасмурно, возможны туманы. Ночью местами ожидается 30‑градусный мороз, днем температура будет варьироваться в пределах от −6 до −16 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −24...−26 градусов, днем воздух прогреется до −11...−13 градусов. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер западный с переходом на южный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске в дневные часы температура воздуха составит около −21 градуса, к вечеру поднимется до −16 градусов. Утром ясно, днем небо затянется. Ветер южный до 4 метров в секунду.

В Миассе будет около −15 градусов. В первой половине дня ясно, к вечеру натечет облачность. Ветер слабый южного направления.

В Сатке днем прогнозируют −17 градусов, к вечеру температура поднимется до −8 градусов. Преимущественно пасмурно.

В Аше потеплеет до −7 градусов. Облачно, утром возможны слабые осадки. Ветер южный до 4,6 метра в секунду.

В целом в Челябинской области в ночные часы ожидается от −21 до −26 градусов, в горах температура опустится до −23 градусов. При прояснении может похолодать до −30 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −11...−16 градусов, в горах потеплеет до −6 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами туманы и слабая изморозь.