30-градусную жару и слабые дожди ждут в Челябинской области 24 августа

Могут прогреметь грозы

Сегодня, 24 августа, на всей территории Челябинской области установится жаркая погода. Почти без осадков, лишь в отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют слабые дожди.

В Челябинске воздух прогреется до +27 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +28 градусов. Преимущественно солнечно. Ветер ожидается слабым.

В Бредах еще жарче — до +30. Облака будут периодически скрывать солнце. Ветер слабый южного направления.

В Златоусте и Верхнем Уфалее синоптики обещают +25 градусов и переменную облачность.

В Снежинске — на градус выше и также без осадков.

В целом по области дневная температура будет варьироваться в пределах от +25 до +30 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах могут пройти слабые непродолжительные дожди. Возможны грозы. Ветер южный, 3—8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.