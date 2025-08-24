Сегодня, 24 августа, на всей территории Челябинской области установится жаркая погода. Почти без осадков, лишь в отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют слабые дожди.
В Челябинске воздух прогреется до +27 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, до 4 метров в секунду.
В Магнитогорске потеплеет до +28 градусов. Преимущественно солнечно. Ветер ожидается слабым.
В Бредах еще жарче — до +30. Облака будут периодически скрывать солнце. Ветер слабый южного направления.
В Златоусте и Верхнем Уфалее синоптики обещают +25 градусов и переменную облачность.
В Снежинске — на градус выше и также без осадков.
В целом по области дневная температура будет варьироваться в пределах от +25 до +30 градусов. Переменная облачность, в отдельных районах могут пройти слабые непродолжительные дожди. Возможны грозы. Ветер южный, 3—8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду.