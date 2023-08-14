30-градусную жару и порывистый ветер обещают синоптики на Южном Урале

Осадков не будет

Сегодня, 14 августа, в Челябинской области будет солнечно и жарко: ожидается повышение температуры до 30 градусов. Погода будет ветреной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске покажут около +10°С, днем воздух прогреется до +28°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около +12°С, местами ниже. Днем температура поднимется до +30°С. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный 3—8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.