30-градусная жара вернется в Челябинскую область на этой неделе

Кратковременные дожди сохранятся

После продолжительного похолодания в Челябинскую область наконец-то возвращается лето. По данным синоптиков, ближе к середине недели температура будет повышаться до +30 градусов. Несмотря на жару, солнца будет мало: почти всю неделю южноуральцев ожидают кратковременные дожди. Подробнее о погоде с 1 по 7 июля — в материале ИА «Первое областное».

«На европейской территории России обосновался прогретый антициклон. В ближайшие дни его северо-восточная периферия, не безупречная в отношении осадков, но теплая, обусловит погоду Урала. 1 и 2 июля будет умеренно тепло, местами вероятны кратковременные дожди, кое-где грозы. В последующие дни первой десятидневки месяца погода предполагается по-летнему теплой: преобладающая температура воздуха ночью 12—17°С, днем 25—30°С»,— рассказали синоптики Уральского гидрометеоцентра.

В Челябинске в первые три дня новой недели будет около +25 градусов. Возможны небольшие дожди. С четверга температура воздуха будет подниматься до +30 градусов. Осадки сохранятся. В выходные дни, по предварительным данным, ожидается +28 и +26 градусов.

На юге региона неделя начнется с +22 градусов, 30-градусная жара также ожидается со второй половины недели. В отдельные дни осадков не ожидается. Аналогично на остальной территории области.

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