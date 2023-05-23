30-градусная жара ожидает жителей Челябинской области 24 мая

День будет солнечным и безветренным

В Челябинской области сохраняется жаркая и безветренная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в среду, 24 мая, воздух в регионе раскалится до +30 градусов. Ночью будет заметно прохладнее. Рассказываем о погоде подробнее.

В ночь на среду в Челябинске температура воздуха опустится до +10…+12 градусов. Днем будет жарко — до +30 градусов. Солнечно, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

До +27 градусов воздух прогреется в Магнитогорске и Озерске. Там будет облачно с прояснениями, без осадков.

В Златоусте синоптики прогнозируют +25…+26 градусов и облачную погоду с прояснениями.

В Троицке в среду воздух раскалится до +29 градусов. Преимущественно малооблачно, без осадков.

В целом в регионе в ночные часы ожидается +8…+13 градусов, в горах и низинах будет +3…+8 градусов. Днем южноуральцев ждет 30-градусная жара, в отдельных районах столбики термометров покажут около +25 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.