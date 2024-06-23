30-градусная жара и грозы ожидаются в Челябинской области

Возможен шквалистый ветер

На Челябинскую область сегодня, 23 июня, обрушится непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди с грозами, местами с градом, а также штормовой ветер. Несмотря на непогоду, жара в отдельных районах сохранится. Рассказываем подробнее.

В Челябинске воздух прогреется до +26 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь с грозой. Возможен град. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы при грозе могут достигать 13 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается около +21...+23 градусов. Дождь с грозой. Ветер преимущественно восточный до 5,5 метра в секунду.

В Златоусте сегодня +20 градусов. В первой половине дня дождь с грозой, во второй — небольшие осадки без грома и молний. Ветер юго-восточный до 3,2 метра в секунду.

На Озерск также обрушатся грозовые дожди. Ветер восточный до 3,7 метра в секунду.

В Усть-Катаве максимум +23 градуса и небольшой дождь.

В среднем в Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +25 до +30 градусов. Облачно с прояснением, дожди с грозами, местами ливни. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. При грозах возможно усиление до 25 метров в секунду.