30-градусная жара и↓грозы ожидают жителей Челябинской области

Осадки пройдут не везде

Сегодня, 16 августа, в Челябинской области прогнозируют жару до +31 градуса и слабый ветер. В отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске будет около +16°C, днем столбики термометров достигнут отметки +30°C. Ветер преимущественно восточного направления 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области сегодня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Возможна гроза. В целом в регионе синоптики обещают переменную облачность. Утром ожидается около +16°C, местами ниже. Дневной прогрев составит до плюс 26—31 градуса. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.