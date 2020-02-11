30 человек из КНР остаются в карантинных центрах Челябинской области

Все, кто помещен в карантин, здоровы.

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В Челябинской области на данный момент находится всего 30 человек, прибывших из Китайской народной республики. О количестве помещенных в карантин и их состоянии здоровья рассказывают в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

«В инфекционном отделении Миасского медицинского центра "Северный" находятся 15 граждан КНР. В областном клиническом противотуберкулезном диспансере — 15 человек. Врачи регулярно проводят осмотр, все здоровы», — отмечают в Минздраве.

Зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не было.

Отметим, что по сообщению Discovery, скорость распространения коронавирусной инфекции падает. Остановить ее удалось благодаря тому, что в странах предприняли профилактические меры, а также сделали обязательным 14 дневный карантин для тех, кто прибывает из зон, наиболее пораженных вирусом.

Также в области все еще объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. К шестой неделе года в медучреждениях зафиксировали 44252 заболевания. Для лечения и профилактики подготовлен необходимый запас лекарств и средств защиты.

Южноуральцы могут позвонить на горячую линию по вопросам гриппа, ОРВИ и коронавируса. С 9 до 18 на их вопросы ответит врач-инфекционист Елена Корнеева. Позвонить можно по номеру телефона: 8-351-240-15-16.