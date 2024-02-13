Более 60 южноуральских предпринимателей приняли участие во всероссийском конкурсе «Знай наших». В финал проекта вышла половина участвующих в проекте брендов Челябинской области. Победителей объявят до 1 марта, их представят высшему руководству страны, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В общей сложности на конкурс поступило более 12 тысяч заявок. Проект был запущен в 2022 году на форуме «Сильные идеи для нового времени» и оказывает поддержку отечественным брендам.

«Наши производители уже сейчас доказывают, что они могут работать лучше. Сейчас важно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши, собственные торговые марки, которыми будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Есть пять основных номинаций: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». А также 15 отраслевых и 4 специальных номинации. Среди них — «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция», «Инклюзия», «Самая смелая идея».

По итогам конкурса 30 южноуральских компаний вышли в финал. Например, EightLightMin — это челябинский производитель левитирующих двигателей. Компания «АиР» — лидирующее оружейное предприятие Златоуста. Оно занимается изготовлением рабочих ножей. Магазины бренда находятся в России, США, Африке и Саудовской Аравии.

В этом году также отметят лучшие регионы, которые наиболее активно поддерживают бренды своих предпринимателей. Организаторами конкурса являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Проект реализуется по указу президента РФ.