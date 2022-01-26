3 тысячи кубометров новогодних елок ежедневно перерабатывают в Полетаево

Хвойные будут поступать на полигон до апреля

3 тысячи кубометров хвойных деревьев ежедневно перерабатывают на полигоне ТБО в Полетаево. Деревья, которыми южноуральцы украшали дома, теперь можно встретить у мусорных контейнеров. Ежедневно работники предприятия выбирают не менее 100 деревьев из общего потока твердых коммунальных отходов. Елки мульчируются в щепу, из которой сделают технический грунт для нужд полигона. Например, для отсыпки дорог, сообщает пресс-служба полигона.

«Если перевести поступающий объем хвойных растений в кубометры, то количество измельчаемых ежедневно деревьев равняется примерно 3000 кубометров. Цифра внушительная и, как показывает опыт, на спад елочный трафик пойдет только к середине февраля. На сегодняшний день полигон принял и измельчил в щепу около 10% от того количества деревьев, которые обычно поступает на предприятие после Нового года», — сообщили на предприятии.

Всего по оценкам специалистов, предприятие примет и переработает не менее 40 тысяч праздничных деревьев.

«По опыту прошлых лет совершенно точно можем сказать. Деревья поступают на полигон и в марте, и в апреле... Ситуация про выброшенную ёлку в мае анекдотичная, но вполне реальная. Хотя, в этом году мы отметили довольно новое и необычное явление — многие начали выкидывать праздничные растения, по ощущениям, прямо после боя курантов. Первого января на полигон поступило около 400 хвойных деревьев», — поделились наблюдениями на «Полигоне ТБО».

За период праздничных каникул на линии сортировочного комплекса поступило 3,5 тыс. тонн отходов.