3 мая на погосты Челябинска пустят дополнительный транспорт

Автобусы будут ходить до Градского и Преображенского кладбищ

Два дополнительных маршрута будут курсировать сегодня, 3 мая, в Родительский день, до Градского и Преображенского кладбищ в Челябинске. Об этом сообщает городское управление транспорта.

Автобус «Чичерина — Градский прииск» ходит каждые 10-15 минут. Последний рейс от Градского кладбища — 19:00.

Автобус «Чичерина — Преображенское кладбище» будет ходит 20-30 минут. Последний рейс от Преображенского кладбища — 18:40.

Посадка на оба маршрута ведется с дальней остановки на Чичерина.

До остальных кладбищ можно добраться на действующих маршрутах.