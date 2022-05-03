Два дополнительных маршрута будут курсировать сегодня, 3 мая, в Родительский день, до Градского и Преображенского кладбищ в Челябинске. Об этом сообщает городское управление транспорта.
Автобус «Чичерина — Градский прииск» ходит каждые 10-15 минут. Последний рейс от Градского кладбища — 19:00.
Автобус «Чичерина — Преображенское кладбище» будет ходит 20-30 минут. Последний рейс от Преображенского кладбища — 18:40.
Посадка на оба маршрута ведется с дальней остановки на Чичерина.
До остальных кладбищ можно добраться на действующих маршрутах.