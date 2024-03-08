3,6 тысячи семей на Южном Урале получили выплату в связи с рождением ребенка

На это пособие имеют право абсолютно все семьи

С начала 2024 года единовременную выплату в связи с рождением ребенка получили 3693 семьи. Это — разовая мера господдержки, которая положена на каждого ребенка и выплачивается работающим, неработающим родителям, а также опекунам и усыновителям, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Если родители официально трудоустроены, пособие назначают проактивно — подавать заявление уже не нужно. По умолчанию деньги выплатят маме. Срок перечисления составляет 10 рабочих дней после того, как из ЗАГС в Отделение фонда поступит информация о рождении ребенка. Если оба родителя не работают, то подать заявление в СФР нужно в течение полугода после рождения малыша», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Напомним, в Челябинской области размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2024 года с учетом районного коэффициента составляет 28294 рубля, для жителей Озерска и Снежинска — 31985 рублей, для жителей Трехгорного — 29525 рублей.