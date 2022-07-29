290 тысяч жителей УрФО после перенесенного ковида прошли расширенное обследование

Углубленная диспансеризация доступна всем жителям и проводится бесплатно

В Уральском федеральном округе с начала 2022 года 290 тысяч жителей прошли расширенную программу медицинских обследований после того, как переболели коронавирусом. Углубленная диспансеризация доступна любому человеку и проводится бесплатно, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО.

«Чем больше мы заботимся о своем организме, чем трепетнее относимся к здоровью, тем выше качество жизни, тем комфортнее мы живем, активнее двигаемся и с удовольствием проводим свободное время. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям УрФО с просьбой: своевременно проходите диспансеризацию, чтобы вовремя определить те сигналы, которые посылает ваш организм», — обратился к жителям полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Углубленная программа профилактических медосмотров и диспансеризации людей, перенесших COVID-19, проводится с середины прошлого, 2021 года. Обследование проходит в два этапа. Сначала врачи определяют риски и возможные признаки развития хронических заболеваний. Затем диагноз уточняется. При необходимости проводится лечение.

Обследоваться могут все граждане России в возрасте от 18 лет. Помощь оказывают в поликлиниках, фельдшерских пунктах, центрах здоровья. Узнать подробнее можно на сайте или по телефону медучреждения.

Отметим, трудоустроенные жители могут взять выходной для прохождения диспансеризации, а работодатель обязан его оплатить.

В Челябинской области, по данным на 28 июля, коронавирусом заболели еще 164 человека.

В выходные дни, 30 и 31 июля, на территории региона будут работать 27 пунктов вакцинации от коронавируса. Где и в какое время можно сделать прививку, читайте в материале ИА «Первое областное».