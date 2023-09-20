29 тысяч южноуральцев получают доплату к пенсии на детей

Для оформления выплаты необходимо подать заявление в СФР

На Южном Урале 29 тысяч пенсионеров получают доплату к пенсии на несовершеннолетних детей и детей-студентов в возрасте до 23 лет. Доплату можно получать к страховой пенсии по старости или по инвалидности, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Доплата назначается на каждого иждивенца, но не более чем на трех человек. В 2023 году доплата на одного иждивенца составляет 2522 рубля, на двоих — 5045 рублей, на трех и более — 7567 рублей. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.

Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, обучающиеся очно, при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

Чтобы получать выплату, нужно подать заявление в ближайшем отделении СФР, на портале госуслуг или в МФЦ.

Если студент возьмет академический отпуск, право на получение выплаты у его родителей сохранится. Но ребенок при этом не должен работать. Если студента отчислят или он переведется на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, уйдет в армию, право на выплату прекращается. В этом случае родитель должен отказаться от выплаты, чтобы избежать переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии.