28 южноуральцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки

Жителей Челябинской области призывают активнее прививаться от COVID-19

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки ковидом заразились еще 402 человека, среди них девять школьников. Общее число заболевших уже перевалило за сотню тысяч людей.

Из ковидных больниц по состоянию на 10 октября выписали 85 705 человек, 284 из них за последние сутки. Лечение на сегодня продолжают почти 11 тысяч человек.

28 человек не смогли справиться с инфекцией и скончались.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Сферы деятельности, которые попали в этот перечень ИА «Первое областное» писало ранее.

Кроме того, оперативный штаб по коронавирусу в Челябинской области принял решение ввести систему QR-кодов при посещении культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Это значит, что на них будут допускаться только привитые от COVID или недавно переболевшие люди. Как получить код и сколько они действуют, можно прочитать в нашем материале.

Врачи также отмечают, что прививка на данный момент остается единственным способом борьбы с коронавирусом. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах в ТРК в выходные дни.