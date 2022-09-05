28 южноуральских учителей представят регион на всероссийском форуме

Среди них — блогер-химик, сторонник юмора на уроках и историк-наставник

Челябинскую область на II Всероссийском форуме классных руководителей представят 28 учителей. Они отправятся в октябре в Москву, чтобы поделиться опытом и «прокачать» свои педагогические навыки. В Центре управления регионом Челябинской области рассказали о счастливчиках, прошедших жесткий отбор. В числе делегатов — педагоги из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Коркино, Миньяра, Озерска, Златоуста, поселков Первомайский, Увельский и Красносельский.

II Всероссийский форум классных руководителей — это масштабное мероприятие, на которое собираются учителя со всей страны. Он обсудят педагогическую практику в общественными деятелями учеными, руководителями федеральных ведомств, признанными специалистами в различных областях. Среди 64 тысяч заявок на участие в форуме отобрали лишь 1300.

В числе счастливчиков — челябинский учитель химии и биологии частной школы Кирилл Иванов. Сам себя педагог называет «бородатым химиком», в свободное время он записывает ролики для своего YouTube-канала, где нескучно рассказывает о химии. Ранее учитель выиграл грант на конкурсе «ТопБлог».

«Я прошел тесты, тренажер, загрузил видеовизитку. Ее я записывал долго, много времени ушло на сценарий. Я посмотрел визитки других претендентов, и у них были похожие друг на друга видео. А мне хотелось чего-то другого. Кроме того, помимо оригинальности нужно было попасть и в другие критерии»,— рассказал Кирилл Иванов Центру управления регионом Челябинской области.

Еще один участник будущего II Форума классных руководителей — учитель начальных классов челябинского лицея № 102 Артем Наумов, считает что к сердцу каждого ребенка нужно подобрать «ключик».

«Дети в начальной школе очень восприимчивы, поэтому вторым моим принципом в работе является юмор. Считаю, что становление личности классного руководителя происходит одновременно со становлением личностей учеников его класса», — добавил Артем Наумов.

Учитель истории и обществознания из челябинского Образовательного центра № 5 Владимир Котельников в свободное от занятий время занимается благотворительностью. Так, перед началом нового учебного года педагог вместе с родителями учеников закупил для школьников ДНР и ЛНР тетради и канцелярию.

Напомним, в прошлом году на I Форуме классных руководителей регион представляли 22 учителя.