28 января в Челябинской области простятся с бывшим вице-губернатором

Борис Мизрахи скончался в минувшую пятницу. Ему было 75 лет

Министерство культуры Челябинской области информирует о дате, месте и времени прощания с бывшим вице-губернатором, экс-депутатом ЗСО, а в последние годы председателем Общественного совета при Минкульте Борисом Мизрахи.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что он скоропостижно скончался 23 января на 76-м году жизни.



«Борис Александрович был редким примером подлинного служения региону, сочетая мудрость государственного деятеля, ответственность депутата и сердечную преданность культуре. Его профессиональный путь — заместитель губернатора в сложные 90‑е годы, депутат Законодательного собрания, автор значимых социальных инициатив — навсегда вписан в историю Южного Урала. Его опыт и авторитет закладывали основу гражданского диалога», — вспоминают об усопшем в Общественной палате Челябинской области.

Его неравнодушие, вдумчивость и глубокая эрудиция были движущей силой многих начинаний. Он не просто занимал должности — он искренне любил свое дело и родной край, говорят те, кто знал Бориса Мизрахи.

Прощание с Борисом Александровичем состоится в среду, 28 января, с 12:00 до 13:00 в Молодежном театре (ул. Кирова, 116).