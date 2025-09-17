28 учителей из Челябинской области получили по 200 тысяч рублей

Премиями отметили их педагогические достижения

28 учителей из 11 муниципалитетов Челябинской области получили по 200 тысяч рублей за достижения в профессиональной деятельности. Все они стали победителями конкурса Минпросвещения России на соискание такой премии, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

В числе победителей — учитель истории и обществознания в челябинском лицее № 35 Наталья Боровкова, учитель-логопед коррекционной школы-интерната № 4 Магнитогорска Татьяна Вахницкая, учитель математики копейской школы № 1 Елена Игуменьшева, учитель химии и биологии кыштымской школы № 1 Наталья Смирнова, учитель русского языка и литературы школы № 2 Юрюзани Екатерина Соловова и другие.

Всего премиями отмечены 1250 педагогов из 89 российских регионов.

«Поздравляем с заслуженным признанием! Ваша работа — это не просто профессия. Это высокая миссия воспитания и формирования личности. От вас во многом зависит завтрашний день»,— подчеркнули в Минобре Челябинской области.

Конкурс проходит ежегодно. Принять участие в нем могут педагоги, которые работают в школе не менее трех лет и ведут занятия не менее 18 часов в неделю. Участников оценивают по достижениям учеников, наличию собственных методических разработок и работе с различными категориями учащихся.