28 малышей появились на свет в день рождения Челябинска

Семьи поздравила глава города Наталья Котова

В Челябинске поздравили женщин, которые родили малышей 13 сентября 2021 года, то есть в День города, сообщает пресс-служба мэрии.

«А на свет в этот день появились 16 девочек и 12 мальчиков. Самого крупного малыша приняли акушеры роддома ГКБ № 6. Это мальчик. Он весил 4 кило и 110 граммов. Самой молодой маме — 21 год, в День города у нее родился третий ребенок. Среди родившихся — пятеро первенцев, вторых детей родилось 15, третьих — 6 и четвертых — 2», — говорят в администрации города.

Самое большое количество рожденных на День города было в 2016 году, когда Челябинск отмечал 280-летие, — 53 малыша.

Каждой маме, родившей ребенка 13 сентября и зарегистрированной на территории города Челябинска, выплачивается единовременное социальное пособие из городского бюджета. Также женщины получают именной поздравительный адрес от главы Челябинска.

Какие необычные имена дают своим детям южноуральцы, читайте в материале ИА «Первое областное».