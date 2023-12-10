28-градусный мороз и небольшой снег ожидаются в Челябинской области 10 декабря

Ветер будет холодным

Сегодня, 10 декабря, в Челябинской области местами пройдет небольшой снег. Погода сохранится холодной: столбики термометров покажут до −28 градусов. Подробнее рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске сегодня будет переменная облачность, возможен слабый снег. Температура воздуха составит −20...-22 градуса. Ветер преимущественно северного направления от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от −20 до −28 градусов в зависимости от района. В целом синоптики обещают переменную облачность, местами возможен небольшой снег. Ветер северный 3 — 8 метров в секунду.