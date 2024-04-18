28-градусную жару обещают жителям Челябинской области 19 апреля

Днем осадков не будет

В пятницу, 19 апреля, в Челябинской области вновь ожидаются летние температуры: воздух прогреется до +28°C. День выдастся преимущественно солнечным. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью показания термометров в Челябинске достигнут около +13°C, днем потеплеет до +25…+27 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске солнечная погода будет радовать горожан на протяжении всего дня. Отметка на градуснике поднимется до +27°C. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.

Небо в Миассе затянется облаками, но день пройдет без осадков. Температура воздуха установится в районе +27°C. Ветер слабый юго-западного направления.

Жителям Сатки синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ближе к вечеру прояснится. Столбики термометров будут варьироваться от +24 до +27°C. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Верхнеуральске также потеплеет до +27°C, будет малооблачно. Ветер преимущественно юго-западный до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Снежинске покажут от +22 до +26°C. Облачно с прояснениями, осадков не обещают. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В целом этой ночью в регионе ожидается от +9 до +14°C, при прояснении температурные значения опустятся до +5°C. На севере области местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Туман. Днем картина существенно изменится: градусники покажут до +23…+28 градусов. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.