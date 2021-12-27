Во вторник, 28 декабря, в Челябинске будет морозно. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупреждают об осадках.
Ночью 28 декабря столбик термометра опустится до минус 28 градусов. Обещают метели. Днем потеплеет, но не сильно: выше минус 15 не поднимется.
По предварительному прогнозу, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января столбик термометра в Челябинске опустится до минус 13 градусов и пойдет снег.
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