270 тысяч рублей собрали южноуральцы в ходе телемарафона «Всё для Победы»

На эти деньги купят оборудование для бойцов СВО

Зрители телеканала ОТВ собрали 270 тысяч рублей в рамках очередного телемарафона «Всё для Победы», который прошел в День Конституции РФ, сообщили активисты реготделения Народного фронта.

«Эта сумма будет оперативно направлена на приобретение самого необходимого оборудования для наших защитников на передовой. Ваша поддержка — это прямая помощь в сохранении жизней»,— отметили в Народном фронте.

В рамках марафона на телеканале ОТВ на протяжении всего дня транслировали QR-код, по которому можно было перевести любую сумму. Кроме того, зрители могли увидеть фильмы и репортажи, посвященные СВО.

Телеканал ОТВ и Народный фронт проводят телемарафон «Всё для Победы» ежемесячно.