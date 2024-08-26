27-летний мужчина погиб при столкновении автомобиля с микроавтобусом в Челябинской области

16-летний пассажир легковушки в больнице

На территории села Шумово в Красноармейском районе столкнулись автомобиль и микроавтобус. Водитель легковушки погиб на месте, а его пассажир с травмами доставлен в больницу, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Фатальное столкновение произошло около пяти часов вечера в понедельник, 26 августа.

По предварительной информации, 39-летний водитель автобуса «Пежо Боксер» не пропустил «ВАЗ 2104» на перекрестке равнозначных дорог, из-за чего и случилась авария.

В микроавтобусе ехали шесть пассажиров — ни они, ни водитель не пострадали, так как были пристегнуты. Сидевшие в легковушке не использовали ремни безопасности: 27-летний водитель погиб, а его 16-летний пассажир попал в больницу.