27-летнего магнитогорца задержали за сбыт медалей ветерана

Он пытался продать награду «70 лет Вооруженных сил СССР»

В Магнитогорске на жд вокзале задержали мужчину, который пытался продать медали деда своей жены. Транспортная полиция Южного Урала возбудила уголовное дело.

Сотрудники транспортной полиции провели оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» и задержали 27-летнего местного жителя, который пытался продать медаль «70 лет Вооружённых сил СССР» за 600 рублей.

Задержанный рассказал, что наградная медаль принадлежала деду его супруги, участнику Великой Отечественной войны. Фронтовик, награждённый медалью, умер в 2012 году.

Экспертиза подтвердила подлинность медали, которая относится к категории государственных наград. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».