27-градусную жару прогнозируют в Челябинской области

День будет преимущественно солнечным

Сегодня, 22 мая, в Челябинской области будет жарко: столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют солнечную погоду со слабым ветром.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 24 — 26 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет преимущественно солнечно, осадков синоптики не обещают. В утренние часы ожидается около +9 градусов, местами ниже. Днем потеплеет до +27 градусов, в отдельных районах региона прогнозируют около +22 градусов. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.