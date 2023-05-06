27-градусная жара сохранится в Челябинской области

Погода будет солнечной

Сегодня, 6 мая, в Челябинской области по-прежнему сохранится жаркая и ветреная погода. Температура воздуха поднимется до +27 градусов. Осадков в областном Гидрометеоцентре не прогнозируют.

В Челябинске утром ожидается около +10°C, днем столбики термометров поднимутся до плюс 23—25 градусов Цельсия. Ветер южный, юго-западный 6—11 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области сегодня также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы синоптики прогнозируют около +10°C, в южных районах ниже. Дневной прогрев воздуха составит от +22 до +27°C. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.