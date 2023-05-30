26 тысяч девятиклассников сдадут ГИА по четырем предметам в Челябинской области 30 мая

Экзамены по географии, химии, обществознанию и информатике ребята напишут по выбору

В конце мая и в июне экзамены сдают не только выпускники 11-х классов, но и 9-х классов. Так, сегодня, 30 мая, государственная итоговая аттестация (ГИА) пройдет по четырем предметам: обществознанию, географии, химии, информатике и ИКТ. Всего на эти экзамены зарегистрировано 26 тысяч девятиклассников, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Самые популярные предметы для сдачи в этот день — география и информатика и ИКТ: на каждый из них зарегистрировано более 9 тысяч девятиклассников. Свыше 5 тысяч участников планируют сдавать экзамен по обществознанию, более двух тысяч — по химии»,— уточнили в ведомстве.

На выполнение заданий по обществознанию школьникам дается три часа, по информатике и ИКТ — 2,5 часа. Экзамен по географии длится также 2,5 часа, а по химии — три часа.

Результаты школьники смогут узнать не позднее 15 июня.

Накануне, 29 мая, выпускники написали ЕГЭ по русскому языку. Трех человек пришлось удалить из-за нарушений правил проведения экзамена: у двух были обнаружены шпаргалки, у одного — сотовый телефон.