26 млн рублей направят на озеленение южноуральских городов в 2024 году

В рамках регионального проекта будет озеленено почти 50 тысяч кв. метров

В Челябинской области на мероприятия регионального проекта «Зеленый город» в 2024 году направят 26 миллионов рублей. На эти средства планируется завершить ряд объектов, начатых в прошлом году, и создать новую озелененную территорию. Об этом Первому областному информагентству сообщили в министерстве экологии.

«В Пласте планируется завершить озеленение парка культуры и отдыха, в Кусе — бульвар Арбат на улице М. Бубнова, а в Симе — благоустройство западной части парка городского ДК. В Южноуральске планируется за год реализовать проект по созданию новой территории — сквера по улице Мира», — рассказали в Минэко.

Напомним, региональный проект «Зеленый город» существует уже больше трех лет и дает возможность наиболее активным муниципалитетам Челябинской области претворять в жизнь планы и идеи по озеленению территорий.