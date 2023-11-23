26-градусный мороз ударит в Челябинской области в ночь на 24 ноября

День также будет холодным

В пятницу, 24 ноября, в Челябинской области ожидается самая холодная ночь в этом сезоне: столбики термометров упадут до −26°C. Днем в регионе также будет холодно. Местами пройдет снег. Сильный ветер стихнет. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночью похолодает до −18°C и пройдет небольшой снег. Днем столбики термометров покажут около −10...−12 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4—9 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около −12 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер также юго-западный до 3,5 метра в секунду.

До −14 градусов похолодает в Златоусте. Также ожидается слабый снег. Ветер преимущественно южный до двух метров в секунду.

В Троицке синоптики обещают около −12 градусов. Утром и днем ясно, к вечеру возможен небольшой снег.

В целом в регионе в ночные часы температура воздуха будет колебаться от −16 до −21°C, при прояснении опустится до −26°C. В дневные часы ожидается от −10 до −15°C, в низинах — до −18°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман. Гололед. Ветер преимущественно западного направления от 4 до 9 метров в секунду.