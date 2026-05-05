256 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства

Во Всероссийском голосовании приняли участие более 800 тысяч жителей УрФО

Жители Уральского федерального округа активно участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. За первые две недели свой голос успели отдать 816 человек, из них — 256 тысяч жителей Челябинской области.

«Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства! Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году», — обратился к жителям УрФО полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Инициатива реализована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Выбрать объект благоустройства и отдать свой голос могут жители УрФО от 14 лет, сделать это можно до 12 июня. Отметим, что от Челябинской области заявлено 184 территории и 6 дизайн-проектов.