Жители Уральского федерального округа активно участвуют во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. За первые две недели свой голос успели отдать 816 человек, из них — 256 тысяч жителей Челябинской области.
«Благодарю всех, кто не стал тянуть с решением и в числе первых проголосовал за территорию для благоустройства! Ваше активное участие говорит о том, что на Урале живут неравнодушные люди, которые заинтересованы в развитии своих городов и поселков. Приглашаю всех, кто еще не проголосовал, поддержать проект и выразить свою позицию по объектам, которые должны преобразиться в следующем году», — обратился к жителям УрФО полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Инициатива реализована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Выбрать объект благоустройства и отдать свой голос могут жители УрФО от 14 лет, сделать это можно до 12 июня. Отметим, что от Челябинской области заявлено 184 территории и 6 дизайн-проектов.