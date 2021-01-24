25 января в мэрии Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

В понедельник, 25 января, в здании администрации Челябинска пройдет традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений зачитают свои доклады, посредством которых расскажут о том, какие события произошли в городе на прошлой неделе, выполнили ли чиновники задания главы города Натальи Котовой, а также о том, как идут текущие дела. Мэр Челябинска выслушает своих подчиненных, задаст уточняющие вопросы и даст задания на новую неделю.

Посмотреть прямую трансляцию аппаратного совещания можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях Первого областного информационного агентства. Начало в 10:00 по челябинскому времени. Не пропустите!