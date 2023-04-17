25 тысяч семей из Челябинской области получили помощь по нацпроекту «Демография»

До конца года таких семей станет в два раза больше

На Южном Урале в I квартале 2023 года в рамках национального проекта «Демография» финансовую помощь получили более 25 тысяч семей, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

В 2023 году в Челябинской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» выделено 3,7 млрд рублей. Всего в новом году помощь будет направлена почти 50 тысячам семей.

«С 1 января 2023 года в связи с введением нового ежемесячного пособия произошли изменения в регпроекте. Министерство социальных отношений продолжает оказывать прямую финансовую поддержку семьям с детьми и по-прежнему предоставляет три меры социальной поддержки — выплату на третьего и последующих детей, областной маткапитал и пособие при рождении ребенка. Полномочия по назначению выплаты на первого ребенка переданы Социальному фонду России по Челябинской области»,

— сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей могут получать семьи со среднедушевым доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (29 932 рубля). Оформить эту меру поддержки семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, могут в управлении социальной защиты по месту жительства (регистрации), в МФЦ, на едином портале государственных услуг, а также на региональном портале Право на областной материнский капитал имеют семьи, в которых родился третий или последующий ребенок и среднедушевой доход также не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (29 932 рубля). Оформить выплату, размер которой 123 302 рубля, можно в управлении социальной защиты, на едином портале или региональном портале государственных услуг. Этим правом семья может воспользоваться однократно.