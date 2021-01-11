25 сантиметров снега за сутки: трассы в Челябинской области очищают от выпавших осадков

На дороги выведено 250 единиц техники

В некоторых районах Челябинской области не прекращаются осадки. Лишь за последние сутки в центре региона выпало около 25 сантиметров снега. Также на дорогах наблюдается сильная гололедица. Особенно ярко это выражено на трассах и федеральных дорогах. Сам же региональный центр сковали девятибалльные пробки.

В Челябинской области уже продлили ограничения на движение большегрузов на дороге М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до города Чебаркуль — с 1548 по 1799 километр — до 12 часов сегодняшнего дня, 11 января. Также в ФКУ Упрдор «Южный Урал» отмечают, что время ограничений может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Также региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта объявило, что со снегом и гололедом на дорогах ведет борьбу большое количество техники.

«На региональных дорогах ночью работали 218 единиц техники: 37 автомашин „Урал-Тройка“, 100 КДМ, 50 снегоочистителей, 30 автогрейдеров, 1 шнекоротор. Днем количество снегоуборочной техники будет увеличено до 250 единиц», — сообщили в Миндортрансе Челябинской области.

Снегоуборочной технике также помогают экипажи полка дорожно-патрульной службы ГИБДД. Они не только следят за безопасностью движения на трассах, но и оказывают необходимую помощь водителям, попавшим в беду.