25 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах и Пулково

Четыре рейса задержали в челябинском аэропорту

Накануне, 27 ноября, в московских и петербургском аэропортах отменили и задержали более 50 авиарейсов из-за обильных снегопадов. ИА «Первое областное» выяснило, как обстоит дело с рейсами утром 28 ноября.

В аэропорту Санкт-Петербурга задержаны 12 рейсов. Отмененных нет. В Москве в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса. В Шереметьево отменены пять рейсов. Прилет трех самолетов задержали в аэропорту Жуковский. В Домодедово отменен один рейс в Сочи.

Таким образом, отмененных и задержанных рейсов стало вдвое меньше.

В челябинском аэропорту задерживается вылет одного и прибытие трех рейсов из Санкт-Петербурга.

Напомним, непогода бушует в отдельных южных районах России. Мощным штормом накрыло Крым, Севастополь, Сочи. По данным на день 27 ноября почти два миллиона жителей юга России оставались без света из-за урагана. В отдельных районах и регионах объявили режим ЧС.