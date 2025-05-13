25 лет полпредствам президента: Урал стал регионом единства и взаимопомощи

13 мая исполняется 25 лет полномочным представительствам президента России в федеральных округах

За четверть века полпредство президента в Уральском федеральном округе стало важным институтом, объединяющим усилия шести регионов и способствующим их развитию. Это отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что за эти годы регионы УрФО стали не просто соседями, но и надежными партнерами, готовыми оказывать друг другу поддержку в сложных ситуациях.

«В последние годы мы столкнулись с серьезными испытаниями, и я всегда чувствовал поддержку со стороны полпредов главы государства в УрФО», — отметил он.

Особую благодарность губернатор выразил действующему полпреду президента в УрФО Артему Жоге за внимание к Челябинской области и помощь в реализации региональных инициатив.

«Он хорошо знает, как много значит наш регион для страны, какой вносит вклад в общее дело. Регулярно приезжает, погружается в нашу проблематику. И мы это доверие оправдываем работой», — отметил Алексей Текслер.