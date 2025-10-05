25-градусный перепад температур ожидается на Южном Урале 6 октября

Он спровоцирует образование туманов

В понедельник, 6 октября, ночью в Челябинской области ожидаются заморозки до −8 градусов, днем будет тепло — до +16. Благодаря антициклону, установившемуся над Южным Уралом, сохранится спокойная погода без осадков и сильного ветра, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Небольшая облачность, дождей синоптики не обещают. Ветер слабый южного направления.

Холоднее всего в ночь на понедельник будет в горных районах области, а также в низинах — около −8 градусов. На остальной территории — от −2 до +3. Днем солнце прогреет воздух до 11—16 градусов. Без осадков и сильного ветра. Ночью в горах возможны туманы.