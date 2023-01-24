25-градусный перепад температур и снег прогнозируют в Челябинской области 25 января

В столице региона осадков не будет

В среду, 25 января, в Челябинской области сохранятся температурные качели: ночью похолодает почти до −30 градусов, днем потеплеет до −2°C. В отдельных районах пройдет небольшой снег, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на 25 января в регионе температура воздуха опустится до минус 12—17 градусов, на юге похолодает до −22 градусов, а в низинах — до −27 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до минус 2—7 градусов, в низинах будет холоднее — до −12°C. Переменная облачность, в горах местами небольшой снег. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске в среду синоптики также прогнозируют переменную облачность, существенных осадков не будет. Ночью ожидается минус 14—16 градусов Цельсия, днем — до −5°C. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.