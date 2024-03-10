25-градусный ночной мороз и снег ожидаются в Челябинской области 11 марта

Днем существенно потеплеет, но осадки сохранятся

В понедельник, 11 марта, в Челябинской области местами пройдет снег и похолодает до −10 градусов. В отдельных районах температура будет выше. В регионе сохранится пасмурная погода, ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −16...−18 градусов, пройдет небольшой снег. Днем температура поднимется до −2...−4 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в отдельных районах пройдет слабый снег, в других осадки будут существенными. В ночные часы в низинах может похолодать до −25 градусов, на остальной территории ожидается от −14 до −19 градусов. Днем в низинах сохранится более холодная погода — около −10 градусов, в целом будет от −1 до −6 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Утром местами возможны туманы.