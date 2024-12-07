25-градусный мороз ударит в Челябинской области в ночь на 8 декабря

Днем синоптики обещают ниже -10-ти

Настоящая уральская зима пришла в Челябинскую область. В ночь на воскресенье в регионе может похолодать до −25°С, днем тоже будет довольно свежо — местами до −15°С. Ни осадков, ни сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −17°С. Днем отметка на градуснике зафиксируется на −10°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от трех до восьми метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров покажут от −15 до −20°С, в горах и низинах — до −25°С. В горных районах пройдет небольшой снег. В южных синоптики обещают туман. Днем будет от −8 до −13°С, местами ниже. Переменная облачность, существенных осадков не предвидится. В отдельных районах гололед и изморозь. Ветер западной четверти от трех до восьми метров в секунду.