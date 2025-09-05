24 студента из Челябинской области стали миллионерами

Все они получили гранты на свой стартап

Двадцать четыре студента из Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап» и получили по миллиону рублей на развитие своего проекта. Восемнадцать победителей представляют Южно-Уральский государственный университет, сообщает пресс-служба вуза.

«Многие победители прошли подготовку по программе „Акселератора ЮУрГУ 2024“ — бизнес-интенсива, направленного на превращение идей в реальные бизнес-проекты, — или защищали свои выпускные квалификационные работы в формате „Стартап как диплом“», — отмечают в вузе.

К примеру, один из победителей конкурса, Станислав Фролов, потратит грант на продолжение работы по созданию робота для покраски зданий.

Речь идет об инструменте для промышленных альпинистов, который значительно облегчает работу на больших площадях. Такого робота можно применять при строительстве, капитальных ремонтах и нанесении муралов.