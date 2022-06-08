24 низкопольных автобуса поставят в Копейск до 1 августа

Сроки контракта перенесли из-за санкций

В Копейск до 1 августа поступят 24 новых автобуса. Сроки контракта на поставку транспорта, подписанного по итогам аукциона в начале марта, должны были истечь еще в первой половине мая. Но из-за санкций в отношении России часть импортных комплектующих решили заменить на отечественные, это увеличило длительность поставок. Вместо газомоторных автобусов в город приедут дизельные, сообщает пресс-служба администрации Копейского городского округа.

24 новых автобуса к началу мая в Копейск должно было поставить ООО «Синегорье-Авто» из Челябинска. Контракт заключили на 177,9 млн рублей. На минувшем аппаратном совещании в администрации округа обсудили срыв изначальных сроков поставки.

«Сроки поставки пришлось продлить из-за санкций, введенных западными странами в отношении России. Изначально предполагалось приобрести автобусы, работающие на газомоторном топливе, однако часть комплектующих для двигателей этого типа отечественные производители приобретали в Германии», — пояснили пресс-службе мэрии Копейска.

В итоге мэрия и поставщик нашли компромисс — заменить 23 автобуса из 24 на дизельные. Глава Андрей Фалейчик отметил, что они соответствуют современному экологическому стандарту «Евро-5», это требование федерального проекта «Чистый воздух».

Автобусы получат единое оформление — заметную с большого расстояния зеленую окраску с символикой челябинской транспортной агломерации. Планируется, что на маршруты они выйдут ко Дню города, в сентябре.