/ Для убийцы дочери экс-директора ЧТЗ просят 24 года «строгача»

На большом сроке настаивают супруг убитой и прокурор.

В Челябинском областном суде начались прения по делу об убийстве Екатерины Платоновой. Дочь экс-директора ЧТЗ лишил жизни продавец из магазина сантехники. Разбирательство шло почти год, в ноябре 2017 года дело передали в суд. К убийству прибавилось обвинение в мошенничестве. Для обвиняемого в преступлениях просят максимальное наказание.

Прокурор запросил Ефименко 24 года в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также на прениях выступал потерпевший, то есть супруг убитой, и два его представителя. Они поддержали позицию обвинения, попросив назначить максимально возможное наказание без уточнения срока. — прокомментировала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинского областного суда Евгения Нациевская.



Прения продолжатся завтра, 13 февраля. Выступать будут адвокат и защитник обвиняемого Николая Ефименко.



Напомним, 5 декабря 2016 года в центре Челябинска произошло жестокое убийство. В бутике на улице Образцова была зарезана дочь бывшего генерального директора ЧТЗ Екатерина Платонова. В убийстве обвинили продавца магазина, хотя тот и пытался инсценировать вооруженное нападение, в котором, якобы, тоже пострадал. Мужчину взяли под арест.