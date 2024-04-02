236 пьяных водителей поймали в Челябинской области за неделю

Они привлечены к ответственности

За неделю с 25 по 31 марта в Челябинской области сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением выявили 236 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 33 из них управляли машиной, будучи нетрезвыми, не в первый раз. Все нарушители наказаны, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

203 водителя привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 33 водителей, которые садились за руль нетрезвыми неоднократно, возбудят уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.