230 тысяч жителей Челябинской области перешли на электронную трудовую книжку

А 1,6 млн южноуральцев продолжают пользоваться бумажной

В Челябинской области более 230 тысяч человек перешли на электронную трудовую книжку. А 1 миллион 60 тысяч человек продолжают пользоваться бумажной. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области. Электронная трудовая введена в России с января 2020 года. Человек может самостоятельно выбрать вариант ведения трудовой книжки. Для этого нужно подать заявление по основному месту работы.

«Южноуральцы, которые определились с выбором и уже перешли на электронную трудовую книжку, изменить свое решение больше не могут. Таким гражданам бумажная трудовая книжка выдается на руки, в ней содержится специальная отметка о принятом решении»,

— замечают в пресс-службе.

Те, кто впервые устроился на работу с 2021 года, права выбора не имеют. Для них все сведения о работе ведутся только в электронном виде без оформления традиционного бумажного документа. В Челябинской области к этой группе относятся 49,5 тысячи человек.

Получить выписку из электронной трудовой книжки можно дистанционно через Личный кабинет гражданина на портале государственных услуг. Документ содержит информацию о трудовой деятельности и формируется в режиме реального времени в pdf-формате. При необходимости информацию можно распечатать, сохранить или отправить по месту требования также в электронном виде. Кроме того, выписка предоставляется в МФЦ и клиентских службах Отделения СФР по Челябинской области.